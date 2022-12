Ode an die Freude: Konzert der Eglinger Nachwuchsmusiker

Beethovens wohl berühmteste Komposition darf beim Konzert der Paartaler Bläserjugend in der Eglinger Schulturnhalle nicht fehlen.

Nach der langen Corona-Pause konnte heuer wieder ein Jahreskonzert der Bläserjugend Paartal in der Eglinger Schulturnhalle stattfinden. Es war ein besonderes Konzert und stand unter dem Motto "15 + 1 Jahre Bläserjugend Paartal". Zur Eröffnung spielte die Schülerkapelle den "Marsch der Bläserjugend Paartal", den Tobias Peschanel, Vorsitzender der Bläserjugend und Dirigent der Schülerkapelle, extra für das Jubiläumskonzert komponiert hatte.

Ehrungen der Eglinger Musiker

Nach zwei weiteren Musikstücken der Schülerkapelle erfolgten die Ehrungen der jungen Musiker und Musikerinnen für das Ablegen der Leistungsabzeichen. Da die Bläserjugend Paartal zum Jahreswechsel vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund zum Musikbund für Ober- und Niederbayern gewechselt ist, mussten die Prüfungen teils noch beim ASM und teils beim MON abgelegt werden. Bernhard Weinberger vom MON-Bezirksverband Lech-Ammersee konnte zwölf Schülerinnen und Schülern zum D1-Abzeichen und zwei zum D2-Abzeichen gratulieren sowie die Abzeichen mit den zugehörigen Urkunden überreichen. Dirigent Satoshi Hidaka wurde dafür ausgezeichnet, dass er seit zehn Jahren die Jugendkapelle dirigiert.

Ganz besonders bedankte sich Tobias Peschanel bei Johannes Rauschmeier von der Raiffeisenbank Lechrain für die Übernahme der Kosten von einheitlichen T-Shirts mit dem Logo der Bläserjugend. Diese T-Shirts kamen beim Jubiläumskonzert erstmalig zum Einsatz und sorgten für ein optisch gleiches Auftreten der Kapellen.

Bambinikapelle musiziert souverän

Nach dem offiziellen Teil und der Pause unterhielt die Bambinikapelle unter der Leitung von Elias Ullrich die zahlreichen Gäste. Es ist erstaunlich, welche musikalischen Fortschritte die Jüngsten der Bläserjugend Paartal bereits während ihrer relativ kurzen Ausbildungszeit gemacht haben. Souverän spielten die Bambini vier mehr oder weniger bekannte Blasmusikstücke.

Als letzte Kapelle hatte die Jugendkapelle unter dem Dirigat von Satoshi Hidaka ihren großen Auftritt. Die Jugendkapelle ist in ihrer Ausbildung am weitesten und bringt entsprechend anspruchsvolle Musikstücke zu Gehör. Wenn die jungen Musikerinnen und Musiker die Jugendkapelle verlassen, sind sie so gut ausgebildet, dass sie ohne Probleme in ihren jeweiligen Stammkapellen weiterspielen können.

Lesen Sie dazu auch

Zum Abschluss des Konzertes spielten alle Kapellen der Bläserjugend zusammen noch die Europa-Hymne. Mit einem tosenden Applaus würdigten die zahlreichen Zuschauer die beachtlichen Leistungen aller jungen Musikerinnen und Musiker. (AZ)