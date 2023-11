ÖDP in Egling hat neuen Ortsvorsitzenden

Gemeinderatsmitglied Hanns-Dieter Schlierf steht jetzt an der Spitze der ÖDP in Egling.

Die ÖDP Egling-Heinrichshofen hat einen neuen Ortvorstand gewählt. Michael Schweiger trat als Vorsitzender zurück und verabschiedete sich mit einem Resümee der vergangenen Jahre, in dem er auch auf das Engagement der drei ÖDP-Gemeinderäte einging. Er wird dem Vorstand weiterhin angehören, aber nicht an vorderster Stelle, weil das wegen seiner enormen beruflichen Belastung nicht zu bewerkstelligen sei, heißt es in der Pressemitteilung der Partei.

Zum neuen Vorsitzenden wurde einstimmig Hanns-Dieter Schlierf gewählt. Er ging in seiner Rede auf die Herausforderungen der nächsten Zeit im Ort, im Kreis, im Land und auch weltweit ein, wo offenbar zu viele die Gefahren der Klimakrise einfach nicht wahrhaben wollten, heißt es in der Mitteilung. Ohne Gegenkandidaten und Gegenstimme wurden Michael Schweiger als Zweiter Vorsitzender, Petra Genitheim als Schriftführerin und Annemarie Hammermüller als Schatzmeisterin sowie Siegfried Kische als Kassenprüfer gewählt. (AZ)