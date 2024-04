Egling

vor 34 Min.

Pflegeprojekt in Egling: Gemeinderat sagt Ja zum Franzbauerhof

Plus Nach intensiven Debatten und einem Bürgerentscheid hat der Eglinger Gemeinderat eine Entscheidung gefällt. Das Pflegekonzept auf dem Gelände des Franzbauerhofs überzeugt die Ratsmitglieder.

Von Vanessa Polednia

Zwei Klausurtagungen und viele Diskussions- und Informationsrunden später gibt es in Egling rund ein halbes Jahr nach dem erfolgreichen Bürgerentscheid gegen das große Pflegeheimprojekt an der Badstraße eine klare Entscheidung. Die Abstimmung wurde kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt.

Die Eglinger haben sich Anfang Oktober 2023 per Bürgerentscheid dafür entschieden, dass das geplante Pflegeheimprojekt mit 100 Pflegebetten an der Badstraße nicht in den geplanten Ausmaßen verwirklicht werden soll. Den Entscheid hatte die Bürgerinitiative "Pflegegröße mit Vernunft" auf den Weg gebracht, die im Anschluss eine eigene Idee im kleineren Format, unweit entfernt, auf dem Franzbauerhof vorbrachte. Mithilfe eines neuen Investors konnte für das Grundstück des ursprünglich geplanten Pflegeheims ebenfalls eine kleinere Version vorgestellt werden. Ende Januar stellten beide Gruppen ihre Konzepte vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen