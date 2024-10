Polizei sucht nach Einbruch in Firmengebäude Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Firmengebäude im Bereich des Bierwegs in Egling verschafft. Der Täter durchsuchte laut Polizeiangaben die Büros und konnte schlussendlich einen hohen vierstelligen Betrag Bargeld stehlen.

Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Ermittlungen dauern nach umfangreicher Spurensicherung noch an, so die Polizei. Die Inspektion Landsberg nimmt Zeugenhinweise entgegen, vor allem hinsichtlich verdächtiger Wahrnehmungen im Tatzeitraum. (AZ)