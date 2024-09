Randalierer treiben in Egling ihr Unwesen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist im Bereich der Föhrenstraße in Egling eine Schranke aus der Verankerung gerissen worden. Zudem wurde ein Schild am Ortseingang aus Richtung Mering kommend beschädigt.

Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf etwa 5000 Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht? Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)