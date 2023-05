Rollerfahrer wird beim Überholen verletzt

In Egling möchte ein Rollerfahrer mit seiner Vespa einen Traktor überholen. Dabei prallt er in den Schlepper und verletzt sich.

Bei einem Unfall in Egling hat sich ein Rollerfahrer Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, überholte der 44-jähriger Rollerfahrer am Samstagnachmittag einen vor ihm fahrenden Traktor, obwohl dieser nach links in eine Feldweg abbiegen wollte. Der Traktorfahrer, ein 38-jähriger Mann, soll seinen Blinker gesetzt haben, bevor er seinen Abbiegevorgang begann.

Als der Traktor in den Feldweg einbog, überholte der Vespa-Fahrer den Traktor und prallte gegen dessen die linke Seite. Der Rollerfahrer zog sich eine mögliche Fraktur des Schlüsselbeines sowie Prellungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf fast 10.000 Euro. (AZ)