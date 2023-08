Seniorin wird bei Unfall in Egling leicht verletzt

An einer Kreuzung in Egling übersieht eine Autofahrerin einen weiteren Verkehrsteilnehmer. Es kommt zum Unfall, bei dem beide Fahrzeuge stark beschädigt werden.

In Egling hat am Samstag eine Frau einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, übersah die 52-jährige an der Kreuzung Hammerschmiedstraße und Hauptstraße einen 82-jährigen in dessen Fahrzeug. Es kam zur Kollision, bei welcher das Fahrzeug der 52-jährigen um 180 Grad gedreht wurde.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden massiv beschädigt. Der 82-jährige erlitt zudem beim Aufprall nach erster Einschätzung leichte Verletzungen. (AZ)