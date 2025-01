38 Sternsinger der Pfarrei St. Vitus in Egling an der Paar waren am Sonntag bei den widrigen Bedingungen unterwegs und haben über 5000 € gesammelt. Zwischendrin wurden zum Teil Schuhe und Socken getauscht, da alles durchnässt war. Jedoch konnten Sie sich beim gemeinsamen Abschluss im Pfarrheim wieder aufwärmen und stärken.

