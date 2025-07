Am 23. März 2025 wurde die Schulturnhalle in Egling an der Paar zum Tanzparadies. Unter dem Motto „Tanz verbindet“ lockte das Dance Festival zahlreiche Tanzbegeisterte aus der Region an. Insgesamt 14 Tanzgruppen mit rund 150 Teilnehmern präsentierten ein abwechslungsreiches Programm voller Energie, Vielfalt und Leidenschaft.

