Traktor und Pkw stoßen in Egling zusammen

Am Freitag ist es gegen 10.25 Uhr in Egling zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht befuhr ein 70-jähriger Traktorfahrer mit Anhänger die Hauptstraße ortsauswärts. Zur gleichen Zeit war eine 74-jährige Pkw-Fahrerin in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Da die Fahrbahn an der Unfallstelle eine Breite von nur sechs Metern aufweist, schafften die beiden Beteiligten laut Polizei es nicht, aneinander vorbeizukommen. Der Traktor wich noch auf den Gehweg aus, trotzdem kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Nachdem der Airbag am Pkw ausgelöst hatte, wurde die Fahrerin leicht verletzt. Der Traktor befand sich nicht im Einsatz für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke, weshalb ein Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet wurde, so die Polizei. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 5000 Euro bei dem Unfall. (AZ)