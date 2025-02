Unbekannte brechen nachts in Haus ein und bedrohen Frau mit Pistole

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem bewaffneten Wohnungsraub in Egling. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand drangen in der Nacht auf Montag mindestens zwei unbekannte Räuber über ein Fenster in ein Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße ein, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei.

Die allein im Haus lebende Bewohnerin wurde demnach von den maskierten Tätern im Schlaf überrascht und mit einer Pistole bedroht. Die Unbekannten fesselten ihr Opfer und durchsuchten im Anschluss das gesamte Haus nach Wertsachen. Zu eventuell erlangter Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei. Nachdem die Räuber das Haus verlassen hatten, konnte sich die Dame in den frühen Morgenstunden teilweise von den Fesseln befreien, das Haus verlassen und nach Hilfe rufen. Durch die Fesselung erlitt die Frau laut Polizei leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und umfangreiche Beweis- sowie Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen – auch im Vorfeld der Tat – unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden. (AZ)