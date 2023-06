Wie gehen es für diese Projekte in Egling weiter?

Der Gemeinderat Egling hat weitere Schritte zur Planung einer Pflegeeinrichtung eingeleitet. Wie es mit dem Schützenheim weiter- geht, ist unklar.

In der vergangenen Gemeinderatssitzungen in Egling wurde unter anderem über den Flächennutzungsplan an der Kreisstraße LL 11 gesprochen. Dort soll in Zukunft eine der zwei großen Pflegeeinrichtungen in der Gemeinde gebaut werden. Damit dies möglich ist, mussten die geltenden Regeln zur Nutzung der Grundstücke geändert werden. Der Gemeinderat beschloss die Änderung und stimmte anschließend darüber ab, einen Bebauungsplan aufstellen zu lassen. "Die Grundstücksverhandlungen sind abgeschlossen", sagt Bürgermeister Ferdinand Holzer. Mit den Beschlüssen könne das beauftragte Planungsbüro aus Kissing nun loslegen. Wann es einen ersten Entwurf gibt, kann der Bürgermeister nicht sagen.

Entscheidung um Eglinger Schützenverein Edelweiß vertagt

Ebenfalls geändert wurde der Bebauungsplan im Wohngebiet Auwiesen. Grund dafür ist eine Anfrage eines privaten Wohnbauprojekts. "Der Bebauungsplan entsprach nicht mehr dem heutigen Geschmack, das haben wir angepasst", erklärt Holzer die Entscheidung und den Beschluss des Gemeinderats.

Noch keine Fortschritte gibt es bei dem Thema Schützenheim der Edelweiß Egling. Zu dem Thema waren sich in der Haushaltsbesprechung viele Gemeinderäte uneins. 580.000 Euro sind heuer im Haushalt für den Bau eines neuen Schützenheims eingeplant. Eine Summe, die vergangenes Jahr errechnet wurde und so nicht mehr ganz umzusetzen sei argumentierten einige Räte im März. Das Geld sei woanders besser investiert. Bürgermeister Ferdinand Holzer verwies auf das Versprechen, das ein neues Schützenheim gebaut werde. Ob die Schützen nicht anderweitig untergebracht werden könnten oder in ihren jetzigen Räumlichkeiten bleiben, sollte geprüft werden. Allerdings wurde der Tagesordnungspunkt, in dem über die Bauherrenvereinbarung zwischen der Gemeinde und den Schützen entschieden werden sollte, vertagt.

Obst- und Gartenbauverein Egling zieht um

Lange war der Obst- und Gartenbauverein in der Bahnhofstraße untergebracht. Dort konnte wer wollte Obst zum Mosten vorbeibringen und Most oder Saft herstellen lassen. "Die Räumlichkeiten sind allerdings in die Jahre gekommen und genügen heutigen Lebensmittelstandards nicht mehr", sagt Holzer. Eine neue Unterbringung für den Verein und seine Geräte sollte so kostenneutral wie nur möglich sein, so Holzer. Deshalb hat man den Mitgliedern die Räumlichkeiten unter der Mehrzweckhalle in Egling angeboten. Diese werden Ansprüchen der Behörden gerecht und der Verein hat das Angebot der Gemeinde angenommen.

Es sei ein Kompromiss, sagt der Bürgermeister. Die Decken seien nicht so hoch und die Anfahrt nicht ganz so leicht wie an der Bahnhofstraße. Aber dafür gäbe es die bestehenden Probleme nicht. 2023 wird der Obst- und Gartenbauverein noch in seinen jetzigen Räumlichkeiten bleiben und zum Jahr 2024 umziehen.