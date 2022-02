Egling

vor 34 Min.

Wie kommt die Hexe auf die Bank in Egling?

Schon seit einiger Zeit sitzt in Egling auf einer Bank eine Hexe. Was es damit auf sich hat.

Plus In Egling überlegen sich Nachbarn seit einiger Zeit eine besondere Faschingsaktion. Am Aschermittwoch ist aber nicht alles vorbei.

Von Margit Messelhäuser

Was hat es mit der Hexe auf der Bank im sogenannten Tratviertel in Egling auf sich? Schon seit einiger Zeit sitzt diese dort und hat sogar dem Sturm der vergangenen Tage standgehalten. Einige Zeit wird die Hexe dort noch verweilen, um dann einer anderen Figur Platz zu machen. Elfriede Greinwald lüftet das Geheimnis hinter der Bank.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen