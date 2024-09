Am Mittwoch zwischen 7.30 und 12.45 Uhr ist in der Hauptstraße in Egling ein Zaun angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher konnte unerkannt von der Unfallörtlichkeit flüchten, meldet die Polizei.

Der Sachschaden am Zaun beläuft sich auf über 300 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)