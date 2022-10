Zehnjähriger Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall verletzt

Ein zehnjähriger Bub übersieht in Egling beim Abbiegen ein Auto. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am frühen Dienstagabend, 18. Oktober, ist es in Egling zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei bog ein zehnjähriger Fahrradfahrer von der Badstraße nach links in die Hauptstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 41-jährigen Pkw-Fahrers aus dem südlichen Landkreis Augsburg.

Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Fahrrad. Dabei stürzte das Kind und verletzte sich leicht am Bein. Er wurde durch einen Rettungswagen in das Klinikum Landsberg gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 8000 Euro, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

