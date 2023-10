Zukunft des Widmann-Areals: Wohnungen, Wirtschaft oder beides?

Plus Die Weiterentwicklung der ehemaligen Gaststätte in Egling bleibt ungewiss. Ob Gastronomie, Wohnen oder eine Mischung aus beidem, noch sind alle Optionen offen.

Wohnungen oder Wirtschaft? Viel Konjunktiv, wenig Konkretes gibt es über die mögliche Weiterentwicklung des ehemaligen Widmann-Areals zu berichten. Die nächsten Schritte für das kleine Gewerbegebiet in Heinrichshofen wurden hingegen getan.

Ob Gastronomie oder eine Mischung aus Wohnen und Arbeiten: Es wird im Flächennutzungsplan schlussendlich offengelassen, wie das Areal in Zukunft genutzt werden kann. Die Gaststätte und Disco Widmann wurde Ende 2019 geschlossen. Wie berichtet, könnten auf dem rund 12.000 Quadratmeter großen Gelände voraussichtlich 14 Wohneinheiten mit Garagen, Stellplätzen sowie möglicherweise einem zentralen Spielplatz entstehen.