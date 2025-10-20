Icon Menü
Ein am Sportzentrum in Landsberg abgestelltes Fahrrad wird gestohlen

Landsberg

In Landsberg wird ein abgesperrtes Fahrrad gestohlen

Am Samstag wird ein im Bereich des Sportzentrums in Landsberg abgestelltes Fahrrad gestohlen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.
    Nachdem am Sportzentrum in Landsberg ein Fahrrad gestohlen wurde, sucht die Polizei Landsberg Zeugen.
    Nachdem am Sportzentrum in Landsberg ein Fahrrad gestohlen wurde, sucht die Polizei Landsberg Zeugen. Foto: Daniel Vogl, dpa (Symbolbild)

    Am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr hat ein Jugendlicher aus dem Bereich Landsberg sein schwarzes Fahrrad der Marke Bulls im Bereich des Sportzentrums in Landsberg abgestellt und dieses dort versperrt. Als er zurückkehrte, musste er laut Polizei feststellen, dass das Schloss aufgebrochen und das Fahrrad entwendet wurde, so die Polizei.

    Das Rad hatte einen Wert von knapp 400 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen. (AZ)

