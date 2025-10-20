In Landsberg wird ein abgesperrtes Fahrrad gestohlen

Am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr hat ein Jugendlicher aus dem Bereich Landsberg sein schwarzes Fahrrad der Marke Bulls im Bereich des Sportzentrums in Landsberg abgestellt und dieses dort versperrt. Als er zurückkehrte, musste er laut Polizei feststellen, dass das Schloss aufgebrochen und das Fahrrad entwendet wurde, so die Polizei.

Das Rad hatte einen Wert von knapp 400 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen. (AZ)