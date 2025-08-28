Der Kriminalroman „Tief in der Erde“ sorgt in der Kunstnacht für Spannung

Im September 1981 wurde die zehnjährige Ursula Herrmann zwischen Schondorf und Eching entführt. Sie starb in einer Holzkiste, eingegraben im Waldboden. Bis heute beschäftigt das Schicksal des Mädchens die Menschen, viele zweifeln daran, dass der Mann, der Jahre später schuldig gesprochen wurde, wirklich der Täter ist. Nach wie vor kursieren Gerüchte über Spuren, die ins Landheim in Schondorf führten und Einflüsse von Reichen und Mächtigen, die die Ermittlungen dort blockierten. In ihrem Kriminalroman nach einer wahren Begebenheit mit dem Titel „Tief in der Erde“ greift Christa von Bernuth diese und den Fall Ursula Herrmann auf. Fiktion, Wissen aus Ermittlungsakten, Gespräche mit Ursula Herrmanns Bruder Michael sowie mit zahlreichen Informanten fließen in diesen Roman ein, der bis zur letzten Seite fesselt. Im Rahmen des Programmes des Ellinor Holland Kunstpreises bei der Langen Kunstnacht am 20. September wird Bernuth daraus in der Rechtsanwaltskanzlei Feller Mielke lesen. Spannung ist garantiert, zumal auch Joachim Feller als Anwalt von Michael Herrmann, der vom verurteilten Entführer Schmerzensgeld erstritt, ein profunder Kenner des Falls ist. Moderieren wird den Abend der stellvertretende Redaktionsleiter des LT, Thomas Wunder

Der Fall Ursula Herrmann beschäftigt die Landsberger immer noch

Fast genauso unglaublich wie dieser spektakuläre Kriminalfall des zehnjährigen Mädchens Ursula Herrmann aus Eching ist, dass ausgerechnet Autorin Christa von Bernuth ihn aufgreift. Denn: Die Journalistin und Schriftstellerin war bis 1980 Schülerin im Landheim Schondorf. Dessen Areal grenzt an das Tatgebiet, die älteren Schüler hätten, so Bernuth, grundsätzlich auch als Täter infrage kommen können. Jedoch sei in puncto Landheim in den dicken Ermittlungsakten eher ein schwarzes Loch als handfeste Polizeiarbeit zu finden. „Die Polizei hat im Landheim nicht intensiv ermittelt“, sagt Christa von Bernuth. Wie ihr ehemalige „Landheimer“ berichteten, hätten sich einige Schüler geweigert, Fingerabdrücke nehmen zu lassen. Zudem hätte der Anwalt des Landheims für Verzögerungen bei den Ermittlungen gesorgt.

"Tief in der Erde" ist ein Roman über einen tragischen Kriminalfall im Landkreis Landsberg. Foto: Politycki& Partner

Zur Tatzeit hatte sie ihr Abitur bereits in der Tasche und lebte in München, bevor sie zu einer langen Reise durch Südamerika aufbrach. „Ein befreundeter externer Schüler des Landheims hat mir davon erzählt. Ich war erschüttert“, erinnert sie sich im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Schock saß auch deshalb so tief, da ihr das Tatgebiet mit dem Namen Weingarten gut bekannt war, da es in der Nähe des Badestegs des Landheims liegt. Dass sie einmal einen Roman auf Basis dieser schrecklichen Tat schreiben würde, kam ihr damals nicht in den Sinn. Wohl aber, als sie Michael Herrmann, der Bruder der Getöteten, kontaktierte. „Er hatte mein Buch ‚Die Stimmen‘ gelesen, das in einem Internat spielt, und gedacht, dass ich zur Tatzeit Schülerin im Landheim gewesen sei“, erinnert sich Bernuth. Da Herrmann nicht daran glaubte, dass der Verurteilte auch der wahre Täter sei, hatte er begonnen, selbst zu ermitteln. Zudem hatte er als Nebenkläger Zugang zu vielen Polizeiakten. Je mehr Bernuth Einblick bekam, desto mehr reifte der Entschluss, zwar in Romanform, aber doch auf Grundlage vieler Fakten, den Roman „Tief in der Erde“ zu schreiben, der 2021 veröffentlicht wurde.

Die Bitumenspuren sind im Zentrum des Romans von Bernuth

„Ich hätte dieses Buch nicht geschrieben, wenn es diese Bitumenspur nicht gegeben hätte“, sagt Bernuth. Eine Spur, die ins Landheim führte, die die Polizei jedoch nicht hartnäckig verfolgte, so die Autorin. Bernuth geht ihr in ihrem Roman nach und erfindet einen Landheim-Mikrokosmos mit den dazugehörigen Figuren aus internen und externen Schülern und Schülerinnen, Sprösslinge reicher Eltern, im Aufbruch ins Erwachsensein mit allen Stolpersteinen. Ihre eigenen Landheim-Erfahrungen geben ihm Authentizität. Darin spielt auch „das andere Kind“ eine Rolle – und damit greift Bernuth ein Gerücht auf, das sich seit dem Tod von Ursula Herrmann hält, nämlich dass sie verwechselt wurde.

Nach wie vor lässt das Geschehen, das nun 44 Jahre zurückliegt, Menschen nicht zur Ruhe kommen. „Ich bekomme immer wieder anonyme Briefe“, sagt Bernuth. Ob Informant oder Wichtigtuer, das lässt sich kaum unterscheiden. Und: Es bringt ohnehin nichts mehr. Der Fall wurde von der Staatsanwaltschaft zu den Akten gelegt, auch wenn für Michael Herrmann und Christa von Bernuth viele Fragen offen geblieben sind.

Mit diesen wandte sie sich auch an Rechtsanwalt Joachim Feller. Daraus entwickelte sich später die Idee, im Rahmen des Programms des Ellinor Holland Kunstpreises bei der Langen Kunstnacht eine Lesung in der Kanzlei zu arrangieren. Inmitten der Wald-Bilder der Pitzlinger Malerin Gabriele Lockstaedt.

Was erwartet die Gäste der Lesung? „Tief in der Erde“ schildert die Ereignisse lebensnah aus dem Blickwinkel vieler beteiligter Personen wie der Familienmitglieder, der Ermittler, der Täter und einiger Landheim-Schüler und -Schülerinnen. Auch eine Journalistin kommt vor, die den Gerichtsprozess mitverfolgt. Einige ihrer Facetten erinnern an Christa von Bernuth. Als Journalistin sammelte sie früher Erfahrungen mit Gerichtsreportagen und Berichten über Kriminalfälle. Inzwischen gilt Bernuth als Expertin für den Fall Ursula Herrmann. Sie arbeitet an Podcasts mit und Dokumentationen wie „Ein Mädchen verschwindet“, zu finden in der ARD-Mediathek. Die Lesung findet in der Kanzlei von Feller Mielke Rechtsanwälte im Rahmen der Langen Kunstnacht am Samstag, 20. September, am Hauptplatz 153 statt.