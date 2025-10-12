Ein Lärmschutzgutachten ist kein Garant für Tempo 30

Mal ehrlich: Wer an der Kirche St. Johann Baptist in Alt-Kaufering mit 50 Kilometern pro Stunde sicher den Berg hinunter brettert, muss wohl Formel-1-Erfahrung haben. Schon das zeigt, wie sinnvoll eine Temporeduzierung auf der Epfenhauser Straße wäre. Tempo 30 wäre ein Stück mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer und auch eine spürbare Entlastung für die Anwohnerinnen und Anwohner.

Wie so oft liegt zwischen einer guten Idee und ihrer Umsetzung ein zäher Weg. Das zeigen Beispiele vom Ammersee. Es hat gedauert, bis Lärmschutzgutachten, rechtliche Prüfungen und politische Mehrheiten zusammenkamen – aber am Ende hat es in Inning funktioniert und Tempo 30 wurde auf der Hauptstraße eingeführt. In Utting und Schondorf nutzte man das Inninger Modell als Blaupause und scheiterte trotzdem bislang an Landratsamt und Regierung von Oberbayern. In der Begründung heißt es, dass „ein Lärmaktionsplan für sich genommen keine ausreichende Rechtsgrundlage für verkehrsbeschränkende Maßnahmen“ sei.

Der Kauferinger Ansatz, über den „hochfrequentierten Schulweg“ eine Temporeduzierung zu begründen, klingt daher vernünftig. Ja, auch das kostet Zeit und Nerven – aber nichts zu tun wäre die schlechtere Option. Denn wer einmal am Brückenring gestanden hat, versteht, warum sich die Menschen weniger aufheulende Motoren wünschen.