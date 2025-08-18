Ein letzter Blick auf die blauen Fliesen im Schwimmerbecken im Inselbad

Auch wenn das Wetter am Sonntag nicht so toll war, musste ein letzter Sprung in die alten Becken schon sein. Denn das glitzernde Blau begleitet viele von uns schon seit der Kindheit. Jetzt gibt es eine Edelstahlhülle. Bei Sonnenschein wird man keine Veränderung merken, scheint sie aber mal nicht, dann ist der Anreiz, ins Wasser zu springen, geringer. Denn das Wasser erscheint dann eher gräulich. Das Inselbad wird umgebaut und das muss auch sein, aber ein wenig Abschiedsschmerz muss auch erlaubt sein. Klar sind die Becken und die Fliesen in die Jahre gekommen, und jetzt bricht eine neue Zeit an, die hoffentlich so schön wird wie all die vergangenen Jahre. Der Umbau stand stark in der Kritik und die Anordnung der Becken bleibt jetzt wohl so, wie sie ist, und das ist gut so. Viel wird im Umfeld verändert und wenn man bei einem Cappuccino auf der so beliebten Terrasse sitzt, kann man nur eines hoffen, dass diese Terrasse in jedem Fall so offen und so besonders erhalten bleibt. Der Blick auf die Becken, den Mutterturm, Lechstrand und Lech ist einzigartig und er sollte nicht durch Glasscheiben jeglicher Art eingeengt werden.

