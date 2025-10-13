Ein Raum zum Durchatmen: So sieht ein Tag im Trainingsraum der Mittelschule aus

Der Trainingsraum an der Mittelschule Kaufering ist inzwischen ein fester Bestandteil des Schulalltags. In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats informierten Rektor Ralf Schütt und Trainingsraum-Leiterin Miriam Kürschner über die aktuelle Entwicklung, die Nutzung des Angebots und typische Alltagssituationen.

Acht Schülerinnen und Schüler besuchen pro Tag den Trainingsraum der Mittelschule Kaufering

„Ich habe diesmal meinen vergangenen Freitag mitgebracht“, begann die Diplom-Sozialpädagogin ihren Bericht und schilderte, wie unterschiedlich die Anlässe für einen Trainingsraumbesuch sein können. Ein Sechstklässler habe verschlafen und seine ADHS-Tablette zu spät genommen, kam zum Stillarbeiten und arbeitete konzentriert, bis ein weiterer Schüler dazu kam, der bei einer Klassenarbeit früh fertig geworden war. „Der eine musste sich darauf konzentrieren, ruhig zu bleiben, der andere, nicht abzulenken“, so Kürschner. Kurz darauf sei ein Mädchen gekommen, das wegen familiärer Probleme überfordert war. „Ich habe ihr einfach zugehört“, berichtete sie. Solche Fälle seien eigentlich Themen der Jugendsozialarbeit, „aber ich bin für das Akute da – Montag bis Freitag, von acht bis 13 Uhr, nach dem Prinzip der offenen Tür“.

Laut Statistik kamen im vergangenen Schuljahr durchschnittlich 8,3 Schülerinnen und Schüler pro geöffnetem Tag in den Trainingsraum, um Sozialverhalten zu üben, Gespräche zu führen oder still zu arbeiten. „Manchmal ist der Raum zu klein“, sagte Kürschner. Acht bis zehn Plätze stünden zur Verfügung, Gespräche hätten Vorrang. „Es gibt Kinder, die noch nie hier waren, und andere, die über zwanzigmal kommen. Manche fast jeden zweiten Tag.

Die häufigsten Nutzerinnen und Nutzer stammen aus Ganztags- und Deutschklassen sowie aus den jüngeren Jahrgangsstufen. Bei den Schülern der Vorbereitungsklassen VO1 und VO2, die im Rahmen des bayerischen „9+2“-Modells auf den Mittleren Schulabschluss hinarbeiten, gehe es seltener um Unterrichtsstörungen, sondern eher um psychische Belastungen. „In den Deutschklassen müssen sich viele erst an unsere Lern- und Streitkultur gewöhnen“, erklärte Kürschner. Auch in den Regelklassen nehme die Zahl auffälliger Kinder zu.

Schulleiter bedankt sich für die freiwillige Leistung des Marktes Kaufering

Rektor Ralf Schütt dankte der Marktgemeinde für die Unterstützung des Projekts: „Wir schätzen diese freiwillige Leistung sehr. Wir brauchen wirklich beides – Jugendsozialarbeit und Trainingsraum.“ Trotz gestiegener Schülerzahlen bleibe die Mittelschule Kaufering zwar die kleinste im Landkreis, biete aber „die größte pädagogische und schulabschlusstechnische Vielfalt“. Dazu zählen Regelklassen, Ganztagsklassen, Deutschklassen, die zweijährige Vorbereitung (VO1 und VO2) sowie die Praxisklasse. Letztere besuchen 14 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Landkreis. „Dass der Praxistag direkt bei uns vor Ort stattfinden kann, ist in Oberbayern einzigartig“, sagte Schütt. Die Jugendlichen arbeiten dort in Gruppen, fertigen Holzregale oder Handyschränke und lernen praktisch orientiert.

Bürgermeister Thomas Salzberger erinnerte daran, dass die Schule beim Start seiner Amtszeit vor sechs Jahren 115 Schüler hatte. „Damals war das Ziel, wieder mehr zu haben – das ist gelungen.“

Gemeinderätin Gabriele Triebel fragte, ob psychische Belastung mit der Corona-Pandemie verschlimmert habe. Die Pädagogin bestätigt diesen Eindruck – „besonders bei Mädchen. Angststörungen und Schulverweigerung kommen auch häufiger vor.“