Das Kulturihaus in Asch hat eröffnet

Es ist ein Ort, an dem Kreativität blüht, Gemeinschaft gelebt wird und neue Ideen Raum finden: Mit der feierlichen Eröffnung des Kulturihauses am vergangenen Samstagnachmittag hat Fuchstal einen neuen Begegnungsort dazugewonnen.

Bei traumhaftem Spätsommerwetter strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher zur Dorfstraße 17, um die neu gestalteten Räumlichkeiten zu besichtigen und sich über die vielfältigen Angebote zu informieren. Bunte Ballons und fröhliche Girlanden luden schon von Weitem ein und machten Lust, zu feiern. Der Kinder-Flohmarkt war neben den einzelnen Ständen des Kulturihaus-Teams ein zusätzlicher Magnet.

Sonja Behrens hat das Haus ihrer verstorbenen Oma zum Kulturihaus gemacht

Sonja Behrens, die Initiatorin des Projekts, hat mit viel Herzblut und tatkräftiger Unterstützung ihrer Familie das Haus ihrer verstorbenen Oma, der „Uri“, renoviert und liebevoll umgestaltet. Ihr Ziel: einen Raum schaffen für „Lachen, Leben, Geselligkeit, Schauspiel und der Hingabe für künstlerische und weiterbildende Tätigkeiten, die im normalen Alltag zu kurz kommen.“ Ein Raum, in dem Menschen zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam wachsen können.

Ob Malkurse, Coaching sowie Improtheater für Kinder und Erwachsene, ein Eltern-Café mit Stillberatung, Kräuterwanderungen mit Salben- und Ölherstellung, vegane Kochkurse, Lernbegleitung, Yogakurse, Musikangebote, kleine Auszeiten mit ätherischen Ölen oder interaktives Vorlesen für Kinder – im Kulturihaus wird Vielfalt gelebt.

Mehr Informationen zum Kulturihaus in Asch gibt es online

Zur Eröffnung wurde nicht nur informiert, sondern auch gefeiert: Jutta und Franz Pelzer sind „Sky – Music from Soul to Soul“ und sorgten für musikalische Stimmung, während der Seestaller Dorfladen die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten versorgte. Kinder konnten sich an einer bunten Bastelstation kreativ austoben oder Vorlesemomenten mit Alexandra, der „Sprecherin mit Herz“, im „Bewegnisraum“ lauschen. „Es war ein rundum gelungener Tag“, resümierte Sonja Behrens am Abend. „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz und freuen uns auf alles, was hier in Zukunft wachsen darf.“ Nähere Infos zu allen Angeboten und dem Kulturihaus-Netzwerk gibt es im Internet unter www.kulturihaus.de. (AZ)