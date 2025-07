Eine neue Tennishalle in Landsberg? Es macht Sinn, jetzt die Weichen zu stellen

Die Tennishalle an der Siemensstraße im Landsberger Industriegebiet soll zumindest vorerst erhalten bleiben. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf längere Sicht nach wie vor ein Abriss des 1978 errichteten Gebäudes wahrscheinlich ist. Nicht zuletzt legt dies ein Beschluss nahe, den der Bauausschuss des Stadtrats jüngst in einer Sitzung gefasst hat. Es macht also absolut Sinn, dass der TC Landsberg (TCL) die Planungen für den Bau einer eigenen Traglufthalle forciert.

