Eine Tierschutzwoche mit tollen Hunden und mit einem erstaunlichen Urteil im Fall „Hund Simba“

Welttierschutztag, Welthundetag, das war alles innerhalb einer Woche und soll daran erinnern, welche Bedeutung Tiere in unserem Leben haben. Sie sind keine Sache, sie sind Lebewesen, die uns durchs Leben begleiten und uns Freude bringen. Nicht immer werden wir dem Anspruch gerecht, sie gut zu behandeln. Das zeigen die vielen Hunde und Katzen in Tierheimen und in den übervollen schrecklichen Tötungsanlagen im Ausland. Es ist erschreckend und oft will man das ganze Leid in den sozialen Medien gar nicht mehr sehen. Umso wichtiger ist es trotzdem hinzuschauen und aktiv oder passiv die Tierheime, und viele Tierschutzvereine und Menschen, die sich privat wie hier im Landkreis Landsberg, in Herrsching oder dann in Italien engagieren, zu unterstützen. Sie schauen nicht weg, helfen und versuchen auch Tieren im Tierschutz ein würdiges Leben zu geben. Es ist einfach wunderbar, dass es so etwas noch gibt.

Der Fall Simba: Eine Gerichtsurteil, das Schule machen sollte

Sie zu unterstützen ist wichtig, und deshalb bringen wir in dieser Woche nicht nur das Tier der Woche aus dem Tierheim, sondern auch noch Tiere aus anderen Vereinen, die ein Zuhause suchen. Das ist nur ein kleiner Beitrag, aber wir werden versuchen, auch noch öfter in Not geratene Tiere hier vorzustellen, um bei einer Vermittlung zu helfen. Das ist wichtig, ebenso wie neue Gerichtsurteile, auch in Landsberg, die deutlich zeigen, dass Tiere nicht nur einfach Sachen sind, und man nicht machen kann, was man will. 30.000 Euro Geldstrafe für einen Mann, der bei Obermeitingen einen Hund erschossen hat, sind ein deutliches Zeichen. Dass die Hundebesitzerin selbst Detektiv spielen musste, um den Fall aufzuklären, ist ein Armutszeugnis. Es ist aber auch erstaunlich, wie ihre Hartnäckigkeit zum Erfolg vor Gericht geführt hat. Man kann nur hoffen, dass dieses Beispiel Schule macht und so etwas weiterhin streng verfolgt wird.