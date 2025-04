Landsberger Klaus Eckardt bringt neues Buch heraus

Einfach mal einen Roman schreiben? Geht das? „Im Prinzip schon“, sagt der in Landsberg lebende Schreibcoach Klaus Eckardt. In seinem zur Leipziger Buchmesse erschienen „Einfach-schreiben-Buch“, zeigt er laut Pressemitteilung, wie man in neun Schritten von der Idee zum Manuskript kommt.

„Einfach schreiben“ bedeutet für Eckardt nicht unbedingt, dass es einfach ist, einen Roman zu schreiben. „Doch wer vom eigenen Buch träumt, der sollte es einfach tun.“ Schließlich liege das Geschichtenerzählen in der DNA des Menschen. Sein Buch biete dabei praktische Hilfestellung für angehende Autorinnen und Autoren: „Ich begleite sie von der Idee bis zum Schreiben“, verspricht er – und zeigt das genaue Vorgehen anhand eines Beispielromans, der Schritt für Schritt im Buch entwickelt wird. Klaus Eckardt hat selbst drei Kriminalromane verfasst und viele Jahre als Journalist gearbeitet. (AZ)

„Einfach-schreiben-Buch“ von Klaus Eckardt ist im Buchhandel erhältlich (Paperento-Verlag, ISBN: 978-3-947409-72-3, 180 Seiten, 20 Euro). Eine Leseprobe gibt es unter www.dein-schreibcoach.de