Wie Polizei meldet, hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 2 Uhr, die Eingangstüre des Vereinsgebäudes des Schützenvereins in der Seestraße in Pitzling mutwillig eingetreten. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis