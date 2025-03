Wie kommen die Flecken in das Stracciatella-Eis? Und so schmeckt die Dubai-Variante

Sonne satt und angenehme 13 Grad. Während viele Landsberger und Gäste das schöne Wetter in der Altstadt genießen, haben die Eisverkäufer viel zu tun. Denn mit den steigenden Temperaturen werden auch die Schlangen vor den Eisdielen länger. Bei einem Besuch im Eiscafe Cortina an der Lechpromenade erklärt Inhaber Manuel Carucci, wie die Schokoflecken in das Stracciatella-Eis kommen. Am Hauptplatz gibt es dafür Dubai-Eis.

Vanessa Polednia

Landsberg

Italien