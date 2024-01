Bayernliga: Der HC Landsberg hat noch alles selbst in der Hand

Plus Vor dem letzten Spieltag in der Eishockey-Bayernliga liegt der HC Landsberg auf einem Play-off-Platz. Im Heimspiel gegen Pfaffenhofen holen die Riverkings drei Punkte.

Der HC Landsberg verteidigt am vorletzten Spieltag der Eishockey-Bayernliga seinen Play-off-Platz. Zwar musste sich das Team von Trainer Martin Hoffmann beim Spitzenreiter Erding geschlagen geben, die Pflichtaufgabe gegen den Vorletzten Pfaffenhofen erledigten die Riverkings am Ende aber souverän.

Besser hätte das Heimspiel für die Landsberger kaum beginnen können: Schon nach 20 Sekunden brachte Frantisek Wagner die Riverkings mit dem ersten Angriff in Führung. Doch dann konnten die Gastgeber nicht mehr nachlegen. Pfaffenhofen hatte keineswegs die Absicht, sich vorführen zu lassen und setzen mit Kampf dagegen. Eine Unterzahl überstanden die Gäste schadlos und kaum wieder komplett, gelang nach einem Konter der Ausgleich. Landsberg tat sich nun schwer, hatte zwar mehr Spielanteile, doch immer wieder musste Keeper Moritz Borst retten. Kurz vor Drittelende war es dann Luis Hegner, der das wichtige 2:1 für die Riverkings erzielte. Dabei konnte auch U20-Spieler Nils Asner seinen ersten Assist im Bayernliga-Team feiern.