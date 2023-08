Bayernliga: Der HC Landsberg verpflichtet Slowenen für den Sturm

Der HC Landsberg besetzt die zweite Kontingentstelle mit einem Angreifer. In der Eishockey-Bayernliga müssen die Riverkings auf Christopher Mitchell verzichten.

Die Riverkings besetzen ihre zweite Kontingentstelle für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga mit einem Stürmer aus Slowenien. Nicht mehr im Trikot des HC Landsberg wird in der neuen Saison Christopher Mitchell auflaufen. Der 23-Jährige hat sein Studium beendet und verlässt die Riverkings berufsbedingt, dies gibt der HC Landsberg in einer Pressemitteilung bekannt.

Der 26-jährige Luka Ulamec wechselt vom HDD Jesenice an den Lech. Der 1,82 m große Linksstütze bringt die Erfahrung aus sechs Jahren in der Alps Hockey League und 17 EBEL Spielen, sowie reichlich internationale Erfahrung in den verschiedenen Nationalmannschaften seines Landes mit. Als noch recht junger Spieler in der Alps Hockey Leaugue gelangen ihm in 206 Spielen 90 Punkte, wobei allein aus den vergangenen beiden Jahren 64 Punkte stammen. Ulamec wird mit der Nummer elf auflaufen.

Das "Leben am Fluss" kennt der Neuzugang bereits

Dazu HCL-Vizepräsident Michael Oswald: „Luka ist ein schneller Außenstürmer mit viel Zug zum Tor. Trotz seiner erst 26 Jahre ist er bereits ein sehr erfahrener Spieler. Er läuft sehr gut Schlittschuh und ist nicht nur torgefährlich, sondern spielt auch sehr mannschaftsdienlich. Wir freuen uns über diese tolle Verpflichtung.”

Der Slowene Luka Ulamec besetzt die zweite Kontingentstelle beim HC Landsberg. Foto: Ulamec

Luka Ulamec: „Nach Jahren in der Alps Hockey League freue ich mich auf die neue Herausforderung! Wir wollen gemeinsam in die Play-offs einziehen, dazu will ich meinen Teil beitragen. Über Landsberg und die Fans habe ich bisher nur Gutes gehört. Das Leben am Fluss kenne ich ja bereits aus meiner Studentenzeit in Ljubljana und bin jetzt gespannt auf diese schöne Stadt. Ich freue mich schon riesig auf die kommende Saison.“

Geschäftsstelle öffnet für den Dauerkarten-Verkauf

Am Dienstag, 15. August, können der HCL-Geschäftsstelle am Eisstadion von 15 bis 18 Uhr Dauerkarten alle Kategorien gekauft werden. Weitere Termine sind zusätzlich in Planung. Zudem können die Dauerkarten online über die Internetseite des HCL gekauft werden. Dazu Schatzmeister Stefan Schindler: „Der Dauerkarten-Verkauf ist bereits wirklich gut angelaufen. Wir freuen uns über viele Bestellungen und hoffen, dass uns noch weitere Fans recht zahlreich auch durch den Kauf einer Dauerkarte unterstützen werden.“

Lange mussten die Verantwortlichen beim HC Landsberg auf die Zu- oder Absage von Christopher Mitchell warten - jetzt herrscht für alle Beteiligten Gewissheit: Dem angehenden Grundschullehrer wurde seine erste Stelle im (zu) weit entfernten Allgäu zugewiesen. Deshalb ist es für Chris leider nicht mehr möglich für die Riverkings in der neuen Saison auf dem Eis zu stehen, so der Verein.

Christopher Mitchel durchlief alle Nachwuchsmannschaften des HC Landsberg

Der 23-jährige Stürmer absolvierte 121 Oberliga Spiele und knapp 30 Bayernliga Spiele für den HCL. Zuvor durchlief er alle Nachwuchsmannschaften in Landsberg. Der Verein verliert durch ihn nicht nur einen tollen Stürmer, sondern auch ein echtes Riverking-Eigengewächs. „Mit Chris Mitchell verlieren wir einen hervorragenden Sportler und super Menschen. Wenn ein Eigengewächs uns verlässt, tut dies immer besonders weh", so HCL-Vizepräsident Michael Grundei. "Chris war nicht nur im Seniorenbereich ein wichtiger Teil in der ersten Mannschaft, sondern maßgeblich auch an den Erfolgen unseres DNL Teams und den andere Nachwuchsmannschaften beteiligt gewesen. Leider haben weder Vereine noch Spieler Einfluss auf den Arbeitsort als junger Lehrer. Wir wünschen ihm von Herzen alles Gute auf seinem weiteren Weg und hoffen, dass er immer mal wieder gerne bei uns vorbeischaut. Er ist jederzeit bei uns herzlich willkommen.“ (AZ)