Corona: Heimspiel des HC Landsberg gegen Füssen fällt aus

Der HC Landsberg muss das Heimspiel in der Eishockey-Oberliga gegen Füssen absagen. Im Team gibt es einen Corona-Fall. Wie es bei den Riverkings weitergeht.

Am Freitagabend stand das nächste Heimspiel des HC Landsberg gegen den EV Füssen an. Die Partie ist abgesagt, wie HCL-Pressesprecher Joachim Simon mitteilt. Ein Spieler des HC Landsberg wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Wie lange die Landsberger pausieren müssen, steht noch nicht fest. Die Riverkings sind nicht die einzige Mannschaft, die in der Eishockey-Oberliga aussetzen.

Während das Spiel am Freitag gegen Füssen definitiv verlegt werden muss, sei noch unklar, ob die Landsberger am Sonntag beim SC Riessersee antreten können, so Joachim Simon. Ob es sich im Fall des Landsberger Spierlers um die Omikron-Variante handle, stehe noch nicht fest. "Die Vorsequenzierung ist noch nicht da, es gibt bislang nur den PCR-Test", so der Pressesprecher.

HCL wartet auf Anweisungen vom Gesundheitsamt

Wie es nun weitergehe, könne er nicht sagen, so Simon, man warte auf Anweisungen vonseiten des Gesundheitsamts. Viel werde davon abhängen, ob der Fall als Omikron-Verdachtsfall eingestuft werde. "Dann müsste die gesamte Mannschaft in Quarantäne", so Simon.

Die Landsberger sind aktuell nicht die einzige Mannschaft in der Eishockey-Oberliga, die wegen Corona pausieren. So haben der EV Lindau und die Starbulls Rosenheim ihre beiden Partien am Wochenende wegen Corona-Verdachtsfällen abgesagt. Ob die Landsberger am Sonntag in Garmisch spielen können soll bis spätestens Samstag feststehen.

