Der HC Landsberg begeistert die Zuschauer im Test gegen Miesbach

Das hatten wohl die wenigsten der 625 Zuschauer so erwartet: Mit 7:1 fegte der HC Landsberg den TEV Miesbach, Kontrahent in der Eishockey-Bayernliga, im letzten Test vor dem Saisonstart aus der Halle. Und das, obwohl eine Erkältungswelle die Mannschaft plagt und auch Trainer Martin Hoffmann unter der Woche außer Gefecht gesetzt war. Am Sonntagabend konnte er aber die Mannschaft wieder coachen.

Der HC Landsberg kann über viele Tore im Test gegen Miesbach jubeln Icon Galerie 51 Bilder Bildergalerie: Der HC Landsberg feiert im letzten Testspiel der Saison einen deutlichen Sieg gegen Liga-Konkurrent TEV Miesbach.

Auch Pressesprecher Joachim Simon war danach im Gespräch mit unserer Redaktion sehr zufrieden. „Das war ein gutes Spiel. Miesbach ist schließlich keine Laufkundschaft.“ Vor der Partie hatte Simon geäußert, dass er die Miesbacher für einen ambitionierten Gegner und einen der Topfavoriten für den Titel in der Liga halte. Es war nach der Niederlage gegen Königsbrunn und dem Sieg gegen Kufstein am Wochenende zuvor ein gelungener Abschluss der Vorbereitung.

Drei Spieler fehlen dem HC Landsberg und für einen ist nach dem ersten Drittel Schluss

Mit Victor Östling, Jonas Mosler und Lars Grözinger musste der Trainer zudem auf drei Spieler verzichten. Für Lukas Heß war zudem nach dem ersten Drittel schon wieder Schluss. Er ist ebenfalls erkältet. Aber auch Gegner Miesbach hätten „zwei, drei wichtige Spieler gefehlt“, verweist der HCL-Pressesprecher. Vor allem das Forechecking habe in der Partie gut funktioniert und das eingeübte System werde immer stabiler, freute er sich. Auch beim Dauerbrenner der vergangenen Wochen, der Chancenverwertung, gehe es „in die richtige Richtung“, so Joachim Simon. Gleich drei Tore steuerte Linus Voit bei und Mika Reute zwei. Auch Frantisek Wagner und Tom Callaghan reihten sich in die Torschützenliste ein. Ein kleiner Wermutstropfen war das Gegentor zum 1:1. „Da haben wir die Zuordnung verloren“, so Simon.

Weiter geht es am kommenden Samstag ab 19 Uhr mit dem Saison-Eröffnungsspiel in der Eishockey-Bayernliga in Dingolfing. Landsbergs Trainer schätzt den Gegner so ein: „Der Verein hat gut investiert und hat mit David Zucker einen Stürmer, der über DEL-Erfahrung verfügt. In der vergangenen Saison war Dingolfing mit hinten drin, ich denke, dieses Mal reden die Isar Rats im Kampf um Platz acht ein Wörtchen mit.“