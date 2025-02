Der HC Landsberg kann sich in Erding nicht belohnen

Der HC Landsberg liefert sich mit den Erding Gladiators ein packendes drittes Play-off-Spiel in der Eishockey-Bayernliga. Erst in der Verlängerung setzen sich die Gastgeber mit 1:0 durch, aber noch ist für den HCL nichts verloren: Am Sonntag können die Riverkings die Serie wieder ausgleichen. Und HCL-Trainer Martin Hoffmann ist zuversichtlich: „Natürlich tut es momentan brutal weh, aber die Serie ist noch nicht zu Ende.“

Der HC Landsberg startete wieder stark in die Partie. Die Riverkings störten Erding früh im Aufbau und die Gastgeber kamen nicht wirklich ins Spiel. Dagegen hatte der HCL bereits in der 5. Minute durch Markus Kerber die erste Möglichkeit, aber es war niemand für den Abpraller bereit. Im Anschluss neutralisierten sich die Teams weitgehend, wobei Landsberg mehr Scheibenbesitz hatte. Die erste Überzahl für den HCL brachte zwei gute Chancen durch Wagner, aber auch einen gefährlichen Konter ein. In den letzten Minuten des ersten Drittels gab es gute Möglichkeiten auf beiden Seiten, aber Landsbergs Keeper Moritz Borst und sein Gegenüber Leon Meder ließen nichts zu.

Im zweiten Drittel wird Erding etwas stärker

Landsberg wich auch im zweiten Drittel nicht von seiner Linie ab und die Partie blieb ausgeglichen. Nach fünf Minuten gab es auch die erste Strafe für die Riverkings. Diese spielten sehr diszipliniert und Borst war nicht zu überwinden. Danach aber hatte Erding leichtes Übergewicht. Doch die Riverkings verteidigten effektiv und den einzigen Fehler, den sie sich leisteten, bügelte Moritz Borst aus - er hielt einen Alleingang von Gagnon. Auch die zweite Unterzahl überstand der HCL und hatte in der letzten Minute noch eine Großchance durch Östling.

Icon Galerie 62 Bilder In der Eishockey-Bayernliga stellen die Landsberg Riverkings dem Favoriten Erding ein Bein. Hier die Bilder vom Spiel.

Im letzte Drittel machte Erding extrem Druck und es schien eine Frage der Zeit, wann die Gladiators in Führung gehen würden, aber immer wieder war Moritz Borst, der über sich hinauswuchs, Endstation. Auch in Unterzahl ließen die Landsberger nichts zu. Allerdings wurden die Chancen für die Riverkings weniger, sie waren vor allem im eigenen Drittel gefragt, machten es aber hervorragend und überstanden auch die vierte Unterzahl. In der 53. Minute dann gab es noch mal Überzahl für den HCL. Doch die brachte ebenso wenig ein, wie eine kurz vor Schluss - es ging in die Verlängerung. Gut fünf Minuten waren gespielt, dann gelang Erding der Siegtreffer.

Das vierte Spiel in dieser Play-off-Serie beginnt am Sonntag um 18 Uhr in Landsberg, dann kann der HCL wieder ausgleichen. Martin Hoffmann glaubt fest daran, dass es gelingt. „Die Enttäuschung nach dem Tor war natürlich enorm“, räumte er ein. Aber: „Wir sind jetzt in den Köpfen von Erding drin und mit unseren Fans im Rücken ist zu Hause alles möglich.“ Er zollte seiner Mannschaft ein „Riesenlob, das war hervorragend, so taktisch diszipliniert wie alle gespielt haben“. Der knappe 1:0-Sieg sei für Erding auch keine Befreiung gewesen, beurteilt er das Ergebnis und ist sich sicher, dass seine Spieler die Niederlage schnell wegstecken. „Wir kennen das ja von letztem Jahr gegen Peißenberg“, erinnert der Coach. Heute habe vor dem Tor ein bisschen das Glück gefehlt, das könne sich am Sonntag schnell wieder ändern.