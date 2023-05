Eigengewächs verlängert beim HC Landsberg

Der HC Landsberg gibt eine weitere Vertragsverlängerung bekannt. Das Eigengewächs hat in der vergangenen Saison bereits Erfahrungen in der Eishockey-Oberliga gesammelt.

Mit Luis Hegner bleibt ein weiteres Landsberger Eigengewächs den Riverkings erhalten. Der 20-jährige Stürmer spielte bereits in der vergangenen Saison fest im Kader der ersten Mannschaft und konnte dabei auch die ersten Oberligatore erzielen. Zuvor durchlief er alle Nachwuchsmannschaften des HC Landsberg und war dort eine der tragenden Säulen im DNL-Team. Hegner wird weiterhin mit der Nummer 18 auflaufen.

Schneller und kampfstarker Stürmer bleibt beim HC Landsberg

Vizepräsident Michael Grundei: „Wir freuen uns, dass ein Eigengewächs wie Luis Hegner uns auch weiterhin die Treue hält. Er ist ein kampfstarker schneller Stürmer, der in seinem ersten Senioren Jahr immer durch vollen Einsatz überzeugte. In unseren Augen hat er noch einiges an Entwicklungspotenzial, so kann er durchaus noch etwas mehr Zug zum Tor entwickeln." Luis Hegner sagt: „Ich freue mich auf die neue Saison und will die nächsten Schritte gehen. Dafür werde ich in den nächsten Monaten hart arbeiten und hoffe, durch meine Art Eishockey zu spielen den Coach und die Fans zu begeistern.“ (AZ)

