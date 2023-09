Eishockey

vor 23 Min.

Eishockey: HC Landsberg bestreitet Härtetest gegen Oberligist Lindau

Plus Die Eishockeyspieler des HC Landsberg empfangen mit Lindau einen Oberligisten zum Test. Der Trainer erklärt, warum die Partie gegen den höherklassigen Gegner wichtig ist.

Von Christian Mühlhause

Das erste Testspiel gegen Buchloe, Kontrahent in der Bayernliga, konnte der HC Landsberg gewinnen. Mit Lindau wartet nun aber ein anderes Kaliber im zweiten Vorbereitungsspiel. Das Heimspiel beginnt um 20 Uhr. In den Reihen der Gäste spielen drei ehemalige Landsberger. Ein Leistungsträger der Riverkings pausiert am heutigen Freitag allerdings.

Beide Mannschaften haben in den vergangenen Saisons in der Oberliga häufiger gegeneinander gespielt. Landsberg beschloss am Ende der vergangenen Saison aber freiwillig in die Bayernliga abzusteigen. MIt Adriano Carciola, Nicolas Strodel und Walker Summer treffen die Riverkings nun auf drei Spieler, die vergangene Saison noch am Lech die Schlittschuhe schnürten. Landsbergs Trainer Martin Hoffmann bezeichnet Lindau von der Qualität des Kaders als "gestandenes Team der Oberliga" Ihm ist klar, dass die Mannschaft vom Bodensee der Favorit sei, es sei aber eine bewusste Entscheidung gegen einen deutlich stärkeren Gegner zu testen, sagt er. Zumal Lindau in der Vorbereitung weiter sei als sein Team.

