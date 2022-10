Eishockey

vor 37 Min.

Eishockey: Steckt der HC Landsberg in der Krise?

Plus Nach dem guten Start in die Eishockey-Oberliga läuft es nicht mehr bei den Landsberg Riverkings. So beurteilt Sportvorstand Michael Grundei die Situation.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Eine deftige Niederlage und eine unnötige kassierte der HC Landsberg am vergangenen Wochenende in der Eishockey-Oberliga. Beim Tabellenzweiten in Bad Tölz waren die Riverkings komplett von der Rolle und gingen mit 4:12 unter. Zu Hause, gegen Peiting, kostete eine unnötige Strafe durchaus mögliche Punkte. Inzwischen sind die Riverkings auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Stellt sich da bereits die Trainerfrage? Michael Grundei, Vizepräsident Sport beim HCL gibt darauf Antwort – und hat auch eine gute Nachricht.

