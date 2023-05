Eishockey

vor 46 Min.

Eishockey-WM: "Die deutsche Mannschaft ist schon der Sieger"

Am Sonntagabend spielt die deutsche Nationalmannschaft im WM-Finale: Auch in Landsberg fiebert man dem Spiel entgegen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann am Sonntagabend Weltmeister werden. In Landsberg fiebert man dem Finale entgegen.

Von Margit Messelhäuser

Vor 70 Jahren wurde die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft Vizeweltmeister. Am Sonntagabend hat sie diesen Titel bereits sicher und kann Weltmeister werden. Dem Endspiel gegen Kanada fiebert man auch in Landsberg entgegen - und verbindet mit dem bereits erzielten Erfolg auch selbst große Hoffnungen.

Im Garten von Dennis Ritzl wurde kurzfristig ein Public-Viewing für Freunde und Bekannte durchgeführt: Der eingefleischte Eishockey-Fan von der Landsberger Fangruppe Block D freut sich auf das Finale. "Wir diskutieren hier schon die ganze Zeit und geben Tipps ab", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Er wünscht sich einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft fürs Eishockey, allerdings: "Die Weltmeisterschaft wird leider eher niedrig angesehen." Dennoch: "Wer jetzt noch kein Fan ist, dem kann man nicht helfen", zitiert er den Nationalspieler Marcel Noebels.

