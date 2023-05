Fans empfangen die Helden der Eishockey-WM in München

Plus Die Eishockey-Nationalmannschaft kehrt mit einer sensationellen Silbermedaille von der Weltmeisterschaft zurück. In München warten auch Fans aus Landsberg auf das Team.

Gerne ist Christian Henrich am Montagmorgen früh aufgestanden: Um 7.35 Uhr landete der Flieger mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft in München. "Es war ein tolles Erlebnis, die Jungs haben sich auch viel Zeit genommen für Autogramme und Gespräche", berichtet der Sicherheitschef des Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg von dem Erlebnis. Viel Zeit nehmen mussten sich aber auch die Fans, bis die Vizeweltmeister endlich bei ihnen waren.

Auf etwa 250 Personen schätzt Henrich die Gruppe, die auf die Eishockey-Spieler am Münchner Flughafen warteten, um die Mannschaft nach dem historischen zweiten Platz bei einer Weltmeisterschaft zu empfangen. "Auch eine Blaskapelle war mit dabei, aber es dauerte, bis die Spieler kamen", so Henrich. Denn das Gepäck ließ ziemlich lange auf sich warten - der guten Stimmung unter den Fans tat dies aber keinen Abbruch und sie wurden für ihre Geduld belohnt.