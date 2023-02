HC Landsberg: Curmann kehrt zunächst nicht an die Bande zurück

Der HC Landsberg muss ohne Cheftrainer Sven Curmann in der Eishockey-Oberliga antreten. Wie es jetzt weitergeht.

Bei der Pressekonferenz nach der 0:7-Niederlage gegen Memmingen hat Landsbergs Trainer Sven Curmann alle mit der Nachricht überrascht, dass er sein Amt als Trainer des Eishockey-Oberligisten zur Verfügung stellt. Am Mittwochabend fand ein Gespräch zwischen HCL-Präsident Frank Kurz und Curmann statt. Danach stand fest, dass Curmann weder am Freitag gegen Weiden noch am Sonntag in Rosenheim an der Bande stehen wird.

Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Andreas Becher, der seit mehreren Wochen Curmann unterstützt und auch Trainer der U20 des HCL ist, die Mannschaft coachen. Wie es danach weitergehe, sei noch offen, so HCL-Pressesprecher Joachim Simon: "Sven Curmann kehrt zunächst nicht an die Bande zurück." Dieses "zunächst" lässt aber eine Tür offen, wie HCL-Präsident Frank Kurz im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigte.

HC Landsberg sondiert nicht aktiv den Trainermarkt

Man werde den Trainermarkt nicht aktiv sondieren, sagte Kurz in Bezug auf die restliche Saison. In den nächsten Tagen soll in Ruhe diskutiert werden, wie man weiter verfahren wolle. Und Kurz betont: "Wir sehen Sven Curmann als wesentlichen Bestandteil des Vereins und werden im Gespräch blieben."

Co-Trainer Andreas Becher wird jetzt erst mal Sven Curmann vertreten. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Der HC Landsberg war ursprünglich mit dem Anspruch, um den Pre-Play-off-Platz 10 mitzuspielen. Davon sind die Riverkings weit entfernt. Als Tabellenvorletzter der Eishockey-Oberliga Süd werden die Landsberger ab 10. März in den Play-downs um den Klassenerhalt spielen müssen. Gegner ist Schlusslicht Klostersee, gegen das die Landsberger in der Punktrunde zweimal gewonnen und zweimal verloren haben.