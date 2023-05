HC Landsberg hat neuen Hauptsponsor für den Nachwuchs

Der Eishockey-Bayernligist HC Landsberg hat für seine Nachwuchs-Abteilung einen neuen Hauptsponsor. Die Firma kommt aus dem Landkreis Landsberg.

Die Veränderungen beim Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg schreiten weiter voran. Nach dem freiwilligen Rückzug der Herrenmannschaft aus der Oberliga und einer personellen Neuaufstellung im Team der ersten Mannschaft soll der Fokus künftig noch stärker auf den Nachwuchsbereich gelegt werden, gibt der HC Landsberg in einer Pressemitteilung bekannt. Mit der Eichler GmbH präsentieren die Riverkings dafür einen neuen, starken Hauptsponsor für die Nachwuchsabteilung.

Mit dem neunen Partner soll die Jugendarbeit nachhaltig verbessert werden. „Für uns ist die Nachwuchsarbeit ein zentraler Punkt unserer Arbeit. Wir hoffen, dass wir auch weiterhin möglichst vielen Kindern die Möglichkeit bieten können, Eishockey auf gutem Niveau zu spielen. Wenn wir es schaffen, den einen oder anderen sehr guten Spieler in unsere erste Mannschaft zu integrieren und immer wieder Spielerinnen und Spieler in den Nachwuchsteams des DEB und des BEV auftauchen, dann erfüllt uns das mit Freude und Stolz. Natürlich freuen wir uns über jedes Kind, das bei uns Sport betreibt“, sagt HCL-Präsident Frank Kurz.

Nachwuchs-Abteilung des HC Landsberg hat eigenes Vermarktungskonzept entwickelt

Zur Sicherstellung einer erstklassigen und nachhaltigen Jugendarbeit würden zusätzlich zu den langjährigen Sponsoren weitere starke Sponsoren benötigt, so der Verein in der Pressemitteilung. Seit Anfang 2023 führte die Abteilung Nachwuchs-Marketing, vertreten durch Emanuel Straßer und Dominic Erdle, viele Sondierungsgespräche, entwickelte mit Marketingvorstand Ludwig Böhler ein eigenes Vermarktungskonzept und kann nun den ersten großen Erfolg vermelden. Die Eichler GmbH steigt als neuer Hauptsponsor im Nachwuchsbereich der Riverkings ein. „Das Konzept der Riverkings hat uns sofort begeistert. Regionalität, Jugendförderung und besonders Nachhaltigkeit sind drei zentrale Werte, die wir bei Eichler seit mehr als 40 Jahren in unserer DNA verankert haben. Das passt perfekt“, gibt Thomas Baier, Geschäftsführer der Eichler GmbH an.

Das in Pürgen ansässige Unternehmen beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter und ist deutschlandweit führend in der Reparatur und Instandsetzung von Elektronikbaugruppen für die Industrie. Seit mehreren Jahren zählt es zu den wachstumsstärksten Firmen in der Region, heißt es in der Pressemitteilung des HC Landsberg. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit der Eichler GmbH einen starken lokalen Partner gefunden haben, der unseren neuen Weg aus voller Überzeugung und mit Begeisterung mitträgt. Unsere Nachwuchsarbeit ist bereits erstklassig, das hat der diesjährige Bambini-Cup gezeigt. Zusammen mit Eichler wollen wir in der Zukunft noch mehr Kinder und Jugendliche für diesen klasse Sport begeistern und für sie die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen“, gibt Dominic Erdle an. (AZ)