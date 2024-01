Eishockey

07:23 Uhr

HC Landsberg spielt gegen Dorfen seine Überlegenheit aus

Plus Der HC Landsberg startet in der Eishockey-Bayernliga perfekt ins neue Jahr. Gegen den ESC Dorfen hätte der Sieg leicht zweistellig ausfallen können.

Von Margit Messelhäuser

Mit den Eispiraten aus Dorfen hatten die Landsberg Riverkings zum Start ins Jahr 2024 einen unangenehmen Gegner: Die Gäste kämpfen mit erheblichen finanziellen Problemen und kamen mit Interimstrainer Jan Smolke an den Lech: Wie würde die Mannschaft auf die Situation reagieren? Dorfen kämpfte, doch der HC Landsberg war drückend überlegen und so fiel der 6:1-Erfolg der Landsberger noch schmeichelhaft für die Eispiraten aus. Für einen Landsberger Spieler war es zudem ein besonderes Spiel.

In den ersten Minuten war die Partie noch offen - die erste Chance hatte Dorfen, dann aber übernahm der HC Landsberg, der mit vier Blöcken agierte, das Kommando. Mehrere gute Chancen hatten die Gastgeber bereits vergeben, dann war es Frantisek Wagner, der von der blauen Linie aus die Führung erzielte. Eine Überzahl allerdings nutzte Dorfen zum Ausgleich, dann kam der besondere Moment für Korbinian Benz. Neben Tim Söldner war der U20-Spieler von HCL-Trainer Martin Hoffmann wieder fürs Bayernliga-Team nominiert worden und in seinem 14. Spiel gelang Benz in der 18. Minute sein erster Treffer in der Bayernliga.

