HC Landsberg verliert Torspektakel und einen Spieler

Im Heimspiel gegen Riessersee sehen ein Zuschauer ein spektakuläres zweites Drittel. Am Ende verliert Landsberg, wie zuvor in Deggendorf, und beklagt einen Verletzten.

In den beiden Spielen des HC Landsberg am Wochenende in der Eishockey-Oberliga fielen insgesamt 25 Tore. Weil davon aber nur sieben aufs Konto der Riverkings gingen, verlor das Team beide Partien. In Deggendorf hatten die Landsberger keine Chance, anders daheim gegen Riessersee am Sonntagabend. Das zweite Drittel war ein Torfestival und die Partie lange offen.

Der wohl erfreulichste Moment des Wochenendes war der Beginn des zweiten Drittels gegen Riessersee. Innerhalb von nur 65 Sekunden drehten die Riverkings ein 1:3 in ein 4:3 dank Toren von Jason Lavallee, Florian Stauder und Christopher Mitchell. Doch die Gäste demonstrierten in der 25. Minute, dass sie das auch können und drehten die Partie ihrerseits auf 5:4 innerhalb von nur 29 Sekunden. Im spektakulären Mittelabschnitt erzielten beide Teams je vier Treffer. Allerdings konnte Riessersee sowohl im ersten als auch letzten Drittel mehr Tore erzielen und gewann dadurch mit 6:9. „Der Einsatz hat gepasst und wir konnten das Spiel gegen einen starken Gegner lange offen halten“, bilanziert HCL-Pressesprecher Joachim Simon. Allerdings habe sich Dennis Neal im Heimspiel verletzt und man müsse schauen, wie gravierend es sei, so Simon.

Chancenlos waren die Riverkings hingegen bei der Partie in Deggendorf. „Sie waren klar besser“, räumte Landsbergs Trainer Sven Curmann ein. Die vergangenen Spiele, darunter eines unter der Woche, hatten Körner gekostet, auch wenn der HCL mit zuletzt vier Siegen in Folge eine beachtliche Serie hinlegte und zwischenzeitlich sogar einmal das Saisonziel, mindestens Platz zehn, belegte. Der berechtigt zur Teilnahme an den Pre-Play-offs. Den Platz hat nun Füssen inne, Landsberg liegt einen Rang dahinter.

Was bei der Partie in der Oberpfalz auffiel: Viele Gegentore kassierten die Landsbger in Unterzahl. Beim 1:0 für die Hausherren saß Landsbergs Patrik Rypar auf der Strafbank. Ab der 14. Minute konnten die Riverkings trotz doppelter Unterzahl eine weitere Überzahlsituation unbeschadet überstehen. Und Walker Sommer kam mit viel Elan von der Strafbank zurück aufs Eis und markierte 23 Sekunden später den Ausgleich. Doch in der letzten Spielminute traf Deggendorf zum 2:1. Damit ging es auch in die Drittelpause.

Die Oberpfälzer markierten auch das erste Tor im Míttelabschnitt und legten rund um die 30. Minute doppelt nach, sodass sie auf 5:1 davonzogen. Als Adriano Carciola und Manuel Malzer in der 33. Minute zeitgleich auf der Strafbank landeten, ließ Deggendorf die doppelte Überzahl nicht mehr ungenutzt verstreichen, sondern traf zum 6:1. Und das Spielchen setzte sich fort. Nun war es Markus Jänichen, der auf der Strafbank Platz nahm und der HCL bekam noch das 7:1 als unerwünschte Zugabe obendrauf.

„Das Spiel war nicht übermäßig hart, aber wir waren müde und immer einen Schritt zu spät. Nach dem 5:1 war klar, dass nichts mehr geht und dann haben wir mit Blick darauf, dass wir Sonntag schon wieder spielen, auch etwas rausgenommen“, sagte Curmann nach der Partie.

An dem für die Riverkings gebrauchten Abend, ging auch im Schlussabschnitt genauso weiter. Sven Gäbelein kassierte die Strafe und Deggendorf machte das nächste Tor. Der Schlusspunkt war dann das 9:1 für die Oberpfälzer in der 58. Minute.