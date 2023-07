HC Landsberg verpflichtet litauischen Nationalspieler für Defensive

Der HC Landsberg verpflichtet für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga einen litauischen Verteidiger. Er lief zuletzt für Nantes in Frankreich auf.

Der HC Landsberg besetzt die erste Kontingentstelle für die nächste Saison in der Eishockey-Bayernliga mit einem Verteidiger. Der Litauer Edgar Protcenko, ein aktueller Nationalspieler, soll der Defensive die benötigte Stabilität geben. Der 26-jährige Rechtsschütze wechselt aus der 2. Liga in Frankreich an den Lech. Dort stand er die vergangenen vier Jahre auf dem Eis. Zuletzt schnürte er für Nantes die Schlittschuhe. In seiner Jugend lief Protcenko ein Jahr für den Nachwuchs des DEL-Vereins Iserlohn auf, weitere Stationen führten ihn nach Weißrussland, Kanada und in die Alps Hockey League nach Kitzbühel. Edgar Protcenko wird bei den Riverkings mit der Nummer 13 auflaufen.

Litauer hat in der Vergangenheit schon Führungsaufgaben übernommen

Vizepräsident Michael Grundei sagt dazu: „Wir freuen uns, dass wir mit Edgar einen Führungsspieler für unsere Verteidigung verpflichten konnten. Er ist körperlich sehr präsent, spielt einen guten ersten Pass und schaltet sich immer wieder gefährlich in die Vorwärtsbewegung ein." Protcenko sei trotz seiner 26 Jahre bereits ein erfahrener Verteidiger, der bei seinen letzten Vereinen immer Führungsaufgaben übernommen habe. Er passe perfekt in Anforderungsprofil der Riverkings. Grundei dankte in dem Zusammenhang auch dem Hauptsponsor 3C Carbon, "ohne dessen Unterstützung solche Verpflichtungen nicht möglich wären.“

Edgar Protcenko sagt zu seiner Verpflichtung: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in Landsberg. Bis jetzt habe ich nur gute Dinge über Landsberg gehört, aus meiner Zeit in Iserlohn kenne ich Deutschland ja schon ein bisschen. Momentan bringe ich mich gerade körperlich für die neue Saison in Form. Wir wollen in die Play-offs und gemeinsam mit unseren Fans viel Spaß haben. Dies gelingt aber nur, wenn wir erfolgreich sind." (AZ)

