HC Landsberg zeigt gegen Peißenberg Leidenschaft und Einsatz

Plus Im Derby der Eishockey-Bayernliga überzeugt der HC Landsberg trotz einer knappen Niederlage. Ein Tor der Riverkings ist besonders kurios.

Einsatz, Herz und Leidenschaft wollte Landsbergs Trainer Martin Hoffmann von seinem Team im Heimspiel gegen Peißenberg sehen. Das alles zeigten die Riverkings, dennoch mussten sie sich im Derby der Eishockey-Bayernliga knapp geschlagen geben. Dennoch durften auch die HCL-Fans unter den mehr als 1200 Zuschauern zufrieden gewesen sein, gab es doch ein nicht alltägliches Tor für die Gastgeber zu bejubeln.

Es war alles geboten, was ein Derby braucht: Rivalität beider Teams auf dem Eis und Stimmung auf den Rängen. Unter anderem mit drei Bussen waren die Peißenberger nach Landsberg gekommen und im abgesperrten Fan-Bereich der Gäste war es richtig voll. Doch nicht nur auf dem Eis, auch im Stadion hielten die HCL-Fans toll dagegen. Mit einer eigens einstudierten Choreografie wurde die Partie eröffnet, die es dann auch in sich hatte.