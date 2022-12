HCL: Curmann bleibt - Spieler stehen "unter Beobachtung"

Plus Beim Eishockey-Oberligisten HC Landsberg findet eine Krisensitzung statt. Trainer Sven Curmann bleibt, das Präsidium zieht aber Konsequenzen.

Nach den zwei blamablen Niederlagen zuletzt gegen Lindau (3:6) und Klostersee (3:7) hat das Präsidium des Eishockey-Oberligisten HC Landsberg zur Krisensitzung gebeten. Das ist das Ergebnis vor dem Spiel am Mittwochabend in Memmingen.