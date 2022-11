Eishockey

HCL mit Heimspiel: Landsberg will im Derby gegen Peiting nachlegen

Endlich jubelt der HC Landsberg auch wieder am Ende eines Spiels: In Lindau gab es für die Riverkings einen ganz wichtigen Sieg.

Plus Zwei Siege in Folge und Tuchfühlung zu Platz 10 in der Eishockey-Oberliga: Der HCL will am Freitagabend zu Hause im Derby nachlegen. Zu Gast ist Peiting.

Der HC Landsberg ist in der Eishockey-Oberliga zurück in der Spur. Nach einem sportlichen Durchhänger und acht teils sehr deutlichen Niederlagen in Folge, konnte die Mannschaft von Trainer Sven Curmann die vergangenen beiden Partien für sich entscheiden. Die Riverkings gewannen mit 4:3 nach Verlängerung in Lindau und mit 3:2 in Füssen (nach 60 Minuten). Der Knoten scheint geplatzt zu sein. Am Freitagabend gibt es wieder ein Heimspiel für die Landsberger, und der Coach hat einen Matchplan.

