Eishockey

vor 32 Min.

Nach Derbysieg: Eiskalter HCL will am Mittwoch nachlegen

Plus Der HC Landsberg ist in der Eishockey-Oberliga nach einem Heimsieg im Derby auf Kurs. Schon am Mittwoch will das Team von Trainer Sven Curmann zu Hause nachlegen.

Von Oliver Wolff

Der HCL hat einen Lauf. Die Landsberger Eishockeyspieler gewannen am Freitagabend zum dritten Mal in Folge in der Oberliga Süd. Das Team von Trainer Sven Curmann konnte sich zu Hause im Derby gegen den EC Peiting vor 1100 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 2:1 nach 60 Minuten durchsetzen. Der frühere Peitinger Torhüter Andreas Magg hielt den HCL lange im Spiel und kurz vor Schluss erzielte Jason Lavallee den Siegtreffer.

