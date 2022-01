Oberliga: HC Landsberg trennt sich von Trainer Fabio Carciola

Fabio Carciola ist nicht mehr Trainer bei den Landsberg Riverkings. Wie es jetzt beim Schlusslicht der Eishockey-Oberliga weitergeht.

Der HC Landsberg und Trainer Fabio Carciola gehen ab sofort getrennte Wege. Zuletzt hatte es für die Landsberger in der Eishockey-Oberliga zwei Niederlagen gegen die Regensburg Eisbären gegeben. Am Montagabend hat man beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden. Es steht auch bereits fest, wer die Mannschaft bis Saisonende trainieren und einstellen wird.

"Die Riverkings und Trainer Fabio Carciola gehen in Zukunft getrennte Wege. Nach einer intensiven Analyse haben sich die sportlich Verantwortlichen der Riverkings entschlossen, die Zusammenarbeit mit Fabio Carciola mit sofortiger Wirkung zu beenden", heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Nach einer längeren sportlichen Durststrecke wolle man so einen neuen sportlichen Impuls setzten. Neuer Trainer ist ab sofort der bisherige Co-Trainer und U20-Coach Sven Curmann.

HC Landsberg will einen neuen Impuls setzen

Dazu äußerten sich Präsident Frank Kurz und Vizepräsident Gerhard Petrussek: „So eine Entscheidung ist immer sehr schmerzlich. Fabio ist ein toller Mensch und uns allen sehr ans Herz gewachsen. Wir hatten aber das Gefühl, nochmals einen neuen Impuls setzten zu müssen, um das Team wieder auf die Erfolgsspur für den Kampf um Platz 10 und den damit verbundenen vorzeitigen Klassenerhalt zu bringen."

Aktuell sind die Landsberger Schlusslicht der Oberliga, der Rückstand zu Platz zehn beträgt sieben Punkte. Allerdings haben die Mannschaften am Tabellenende unterschiedlich viele Spiele absolviert. "Wir sind Fabio sehr dankbar für seine akribische Arbeit in den vergangenen Jahren und wünschen Ihm für die Zukunft alles Gute. Wir wollen nun mit Sven Curmann in das letzte Saisondrittel gehen und sind davon überzeugt, dass er die Mannschaft erfolgreich coachen wird", erklären Frank Kurz und Gerhard Petrussek.

Carciola ist zunächst Spieler beim HC Landsberg

Fabio Carciola wechselte Anfang 2019 noch in der Bayernliga als Spieler vom EHC Königsbrunn zum HC Landsberg. Erst nach Ende der Saison hatte der HCL entschieden, dass Carciola Nachfolger des damaligen Trainers Randy Neal werden sollte. (lt)

