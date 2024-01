Eishockey

11:43 Uhr

Perfektes Wochenende für den HC Landsberg in der Bayernliga

Lars Grözinger (dunkles Trikot, vorne) erzielte in Geretsried zwei wichtige Tore für den HC Landsberg.

Plus In der Eishockey-Bayernliga erledigt der HC Landsberg seine beiden "Pflichtaufgaben" souverän. Auch wenn es in Geretsried noch mal eng wird.

Von Margit Messelhäuser

Für den HC Landsberg war es der perfekte Start ins neue Jahr: Sowohl gegen Dorfen zu Hause (6:1) als auch in Geretsried sicherten sich die Riverkings drei Punkte. Diese sind allerdings extrem wichtig, denn in der Tabelle der Eishockey-Bayernliga geht es im Kampf um die Play-off-Plätze ausgesprochen eng zu. "Auch wenn der Sieg in Geretsried nicht schön war: Drei Punkte sind drei Punkte", war auch HCL-Coach Martin Hoffmann mit dem Auswärtsspiel zufrieden.

Vor mehr als 800 Zuschauer hatten sich die Landsberger zuvor zu Hause gegen das gebeutelte Dorfen durchgesetzt. Wie berichtet, kämpfen die Eispiraten mit finanziellen Schwierigkeiten, so schickte der Verein eine sehr junge Mannschaft nach Landsberg. Diese wehrte sich zwar nach Kräften, konnte aber am Ende nichts ausrichten. Nach einer knappen Führung im ersten Dritten (2:1), sorgten die Landsberger mit vier Toren im zweiten für die Vorentscheidung, der letzte Spielabschnitt blieb torlos. "Respekt vor dieser Leistung an Dorfen unter den gegebenen Umständen", zollte Hoffmann den Gästen nach der Partie seine Hochachtung. Ein ganz besonderes Spiel war es für Korbinian Benz: Der U20-Spieler erzielte sein erstes Tor für das Bayernliga-Team und wurde auch zum besten Spieler der Landsberger gewählt.

