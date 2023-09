Eishockey

Trainer des HCL zieht positives Fazit nach Niederlage gegen Lindau

Plus Die Eishockeyspieler des HC Landsberg verlieren den Test gegen den EV Lindau mit 2:6. Trainer Martin Hoffmann nimmt aus der Partie aber viel Positives mit.

Das 2:6 im Testspiel zwischen dem HC Landsberg und dem EV Lindau war dem Ergebnis nach eine klare Sache für die Gäste vom Bodensee. Landsbergs Trainer Martin Hoffmann zog anschließend dennoch ein positives Fazit und blickt zuversichtlich auf die anstehende Saison in der Eishockey-Bayernliga. In die Torschützenliste trugen sich bei Lindau auch zwei Spieler ein, die vergangene Saison noch für Landsberg aktiv waren.

„Am Ende ist die Niederlage vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen, gemessen am Spielverlauf. Vor allem, was meine Mannschaft in den ersten 30 Minuten gezeigt hat, ist genau das, was wir uns vorstellen“, sagte er. Zudem beginne für Lindau die Saison in der Oberliga schon kommende Woche, während Landsbergs erstes Pflichtspiel in der Bayernliga bei Klostersee erst am 15. Oktober ansteht. Daher sei der Gegner in der Vorbereitung schon weiter. Die Riverkings hatten sich bewusst für das Testspiel gegen Lindau entschieden, um die eigene Defensivreihe einspielen zu können, für gute Gegner, die Druck ausüben. Hoffmann hatte aber vorab auch angekündigt, dass sie Landsberg nicht nur hinten reinstellen werde, sondern auch seine Chance suche.

