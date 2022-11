Eishockey

vor 51 Min.

Wichtiger Sieg für den HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga

Endlich jubelt der HC Landsberg auch wieder am Ende eines Spiels: In Lindau gab es für die Riverkings einen ganz wichtigen Sieg.

Plus Der HC Landsberg behält in Lindau in der Verlängerung die Nerven. Weiter geht es für die Riverkings in der Eishockey-Oberliga erst am Sonntag.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der HC Landsberg erlebt derzeit ein Wechselbad der Gefühle: Der sehenswerten Leistung – trotz Niederlage gegen Rosenheim – folgte eine Klatsche in Weiden und jetzt der dritte Sieg in dieser Saison. In der Verlängerung gewannen die Riverkings in Lindau und bleiben in der Tabelle der Eishockey-Oberliga auf Tuchfühlung zum wichtigen 8. Tabellenplatz. Dieser bedeutet die Teilnahme an den Pre-Play-offs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen